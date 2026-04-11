STARGLOW BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、4月10日、千葉・森のホール21で自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』をスタートさせた。【写真】STARGLOW、森のホール21で行われたファンミの模様本ツアーは1月31日・2月1日に行われたデビューショーケース以来の単独公演となり、全国17会