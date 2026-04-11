

STARGLOW

BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、4月10日、千葉・森のホール21で自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』をスタートさせた。

【写真】STARGLOW、森のホール21で行われたファンミの模様

本ツアーは1月31日・2月1日に行われたデビューショーケース以来の単独公演となり、全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウト。テレビ朝日『ミュージックステーション』やTBS『CDTV ライブ! ライブ!』への出演も大きな話題を呼んでいる。

ライブパートでは、オリコン週間デジタルシングルランキング1位（4月13日付）、Billboard JAPAN Hot 100 2位（4月8日公開）を獲得した最新シングル「USOTSUKI」をはじめ、デビュー曲「Star Wish」、プレデビュー曲「Moonchaser」などを披露。ファンミーティングならではの企画コーナーも盛り沢山の内容で、メンバー5人はSTARS（STARGLOWファンの呼称）との再会を楽しみ、会場にはこの日を待ちわびたファンたちの弾けるような笑顔が広がった。

また、終盤のMCでは追加公演として、横浜・神戸でのアリーナ公演開催をサプライズ発表。『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1日・2日に横浜アリーナ、8月8日・9日にGLION ARENA KOBEにて開催される。デビューから約6ヶ月という異例の速さでアリーナの舞台に立つことが決まった5人に対し、会場からは割れんばかりの歓喜と祝福の声があがった。4月10日20時00分より、STARGLOW Official Fan Club「STARS」会員先行およびB-Town＜Architect＞会員先行受付が開始となっている。