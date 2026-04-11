退職後の生活を支える公的給付は複数存在しますが、心身の不調で会社を辞めた人にとって本当に重要なのは「何がもらえるか」だけではありません。失業保険の基本手当は、就職したい意思と、いつでも働ける能力があることが前提です。反対に、まだ働けない時期は、まず傷病手当金や失業保険の受給期間延長を考えるべきです。ここを取り違えると、生活を支えるはずの制度が、逆に自分を追い込むことになりかねません。本記事では、退