退職後の生活を支える公的給付は複数存在しますが、心身の不調で会社を辞めた人にとって本当に重要なのは「何がもらえるか」だけではありません。失業保険の基本手当は、就職したい意思と、いつでも働ける能力があることが前提です。反対に、まだ働けない時期は、まず傷病手当金や失業保険の受給期間延長を考えるべきです。ここを取り違えると、生活を支えるはずの制度が、逆に自分を追い込むことになりかねません。本記事では、退職時の公的給付を最大限活用するための手順について、社会保険労務士としても活躍するFPの岡佳伸氏が解説します。

「もう無理かもしれない」20年勤め上げた大企業を去った日

大手上場企業で、新卒から20年以上にわたり一般事務職として働いてきたTさん（40歳代後半・独身女性）。年収はおよそ500万円。決して派手ではないものの、安定した会社員生活を続けています。

ただ、順風満帆だったわけではありません。もともと体調を崩しやすく、何度か休みながら働いてきたため、同期より昇給や昇格が遅れていました。

そこへ年下の女性上司が着任します。指導は厳しく、Tさんにはそれが日に日にきつく感じられるようになりました。やがて適応障害を発症し、会社に行けたり行けなかったりを繰り返すようになります。

もっとも、勤務先は大企業だったので、有給休暇以外に病気のための特別休暇制度もあり、最大90日まで給与保障のある休みが取れる環境でした。そのため、Tさんは「まだ会社員の身分はあるのだから」と休職手続きまでは取らず、有給と特別休暇でしのぎました。

しかし、体調は一向によくなりません。結局、出勤できないまま退職を選ぶことになりました。

貯蓄が減る恐怖…離職票を握りしめ向かった窓口での「致命的な選択」

退職後、収入は止まります。貯蓄を取り崩す生活に不安を覚えたTさんは、人事から送られてきた離職票を持ってハローワークへ向かいました。窓口では「働ける状態か」が確認されます。

Tさんは迷いながらも、「週20時間以上なら働けると思う」と申し出て、受給資格決定の手続きを進めました。長年勤めた自己都合退職として、150日分の失業保険を受け終えます。

失業保険の一般受給資格では、基本手当は就職意思と就労能力があることが前提で、自己都合退職の所定給付日数は算定基礎期間20年以上で150日です。

ところが、失業保険の支給終了後、Tさんは知人から思わぬ話を耳にします。

「その状態なら、健康保険の傷病手当金を退職後も継続して受けられた可能性があったのではないか」

調べてみると、確かに在職中から労務不能で、退職時にも要件を満たしていれば、資格喪失後も継続給付の対象になり得ます。しかも傷病手当金の待期3日は、有給休暇や土日祝でも完成し、在職中に給与が満額支払われていた期間は支給停止になるだけで、要件そのものが直ちに消えるわけではありません。

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算1年6ヵ月です。支給額は、支給開始日以前の直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額などを基礎に、原則として1日あたり3分の2相当額で計算されます。

しかし、ここで大きな壁にぶつかります。

すべて受け取ったあとに発覚した「思わぬ落とし穴」

協会けんぽの傷病手当金の案内では、退職後の継続給付の要件として「失業給付（雇用保険の基本手当）を受けていないこと」が挙げられています。

つまり、まだ働けない人が先に失業保険（基本手当）へ進んでしまうと、そのあとに傷病手当金へ戻ることが難しくなるのです。

Tさんも健康保険組合に相談したところ、失業保険（雇用保険の基本手当）をハローワークに返還しない限り、傷病手当金を受けられる期間は退職からハローワークで受給資格決定手続きをした日の前日までしかない、という厳しい状況に陥りました。

「傷病手当金」→「受給期間延長」→「基本手当」が本来の順番

ここで押さえたいのは、制度の役割分担です。失業保険（雇用保険の基本手当）は、失業中であっても「就職したい」「いつでも働ける」という状態の人のための制度です。

けがや病気、出産、育児などですぐに働けない人は、原則として基本手当を受けられず、離職後30日以上働けない場合は受給期間延長の申請をして、働ける状態になってから受給手続きをするのが本筋です。厚生労働省Q&Aや東京労働局の案内でも、その扱いが明示されています。

一方、健康保険の傷病手当金は、あくまで「まだ働けない人」の所得保障です。退職前までに1年以上の継続した被保険者期間があり、退職日の前日に傷病手当金を受けている、または受けられる状態であれば、資格喪失後も継続して受けられる余地があります。

在職中、有給休暇や会社独自の病気のための特別休暇で給与が満額出ていたとしても、それは支給停止の問題であって、待期や労務不能の判断とは別問題です。だからこそ、先に整理すべきは「自分は今、働ける人なのか、まだ働けない人なのか」なのです。

なお、離職理由の整理によっては、心身の障害や疾病などを理由とする「特定理由離職者」に該当し、給付制限が外れる余地もあります。ただし、それでも前提は「働ける状態になっていること」です。離職理由の有利不利だけを見て、働けないまま基本手当に進んではいけません。

ギリギリで回避したペナルティ「早く申請すればよかった」では済まない

当初、ハローワークでは「返還を認めない」と対応をされましたが、Tさんは最終的に社労士へ相談し、ハローワークには悪質な不正受給ではないこと、生活不安のなかで制度を誤解していたことを丁寧に説明しました。結果として、基本手当を返還して傷病手当金を受給できました。

Tさんのケースでは、基本手当受給額の返還（返還命令）および、基本手当の受給権がなくなるだけで収まりました。しかし、もし悪質な虚偽申告と強く評価されれば、不正受給として返還に加え、返還額の2倍相当の納付命令まで課され得ます。加えて、健康保険給付の権利は2年で時効にかかります。交渉や資料収集が長引けば、それだけで道が閉ざされかねません。

さらに見落とされやすいのが、退職後の国民健康保険料です。収入急減や特別の事情がある場合、市区町村国保では保険料の減免や納付猶予を受けられることがあります。

特に解雇や雇止め、病気などで特定受給資格者や特定理由離職者にあたる場合は、「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減」が受けられます。該当する人の前年中の給与所得を30％にして保険料を計算することで、国民健康保険料の大幅な減免が可能です。そのためにも、正しい離職理由により、基本手当の受給資格決定を受ける必要があります。

心身の不調で退職するとき、必要なのは「とにかく早く何かをもらう」ことではありません。先に受けるべきは傷病手当金か、基本手当か。その間に受給期間延長を入れるべきか。

制度は知っているだけでは足りず、順番まで理解して初めて武器になります。退職前後の一手を誤ると、取り返しのつかない差が生まれる。Tさんのケースは、そのことを痛いほど示しています。

岡 佳伸

社会保険労務士法人 岡佳伸事務所

特定社会保険労務士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士