©ABCテレビ ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(月曜深夜0時～0時30分の放送枠)の第6弾は、俳優・東出昌大によるドキュメンタリー番組｢東出昌大の野営デトックス」。5月4日(月・祝)深夜0時より、全4回にわたってお送りする。 この度、東出と1泊2日の“ガチ野営”を共にする記念すべき一人目のゲストとして、ウルフ アロンの出演が決定した！ ■ウルフ アロンが臨む究極のデトックス