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ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(月曜深夜0時～0時30分の放送枠)の第6弾は、俳優・東出昌大によるドキュメンタリー番組｢東出昌大の野営デトックス」。5月4日(月・祝)深夜0時より、全4回にわたってお送りする。

この度、東出と1泊2日の“ガチ野営”を共にする記念すべき一人目のゲストとして、ウルフ アロンの出演が決定した！

■ウルフ アロンが臨む究極のデトックス

第一線の勝負の世界に身を置くウルフ アロンが、東出昌大と共に大自然の深淵へ――。

電波すら届かない非日常な環境の中、焚き火を囲み、晩酌と共に味わうのは“究極の野営メシ”。静寂の中で語られる金メダリストの本音、そして今なぜプロレスという新たな世界へ挑戦するのか・・・。

闘いを通して培ってきた独自の人生観や仕事論、さらに、心の奥底に眠る想いが赤裸々に語られる。東出との1泊2日を通して、ウルフ アロンが徐々に「素の顔」を見せていく様子は必見。

さらに、近日公開予定の“第二のゲスト”が加わることで、予測不能な化学反応が巻き起こる。

どうぞご期待を！

【ウルフ アロン コメント】

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感想を教えてください。

楽しかったです！ 寝袋を置いていた場所が結構な下り坂で、ずっと体が反ってる状態で寝ていたので、腰が痛いです(笑)。

でも、自然って本来こういうものですよね。今の僕たちが住んでいる家やベッドがいかに恵まれているか。自然は“気づき”を与えてくれる環境でもあります。どちらも知っておくことが、生きていく上で大切なんじゃないかなと感じました。もし将来、家に住めなくなるような事態が起きたとしても、「自分はここで生きていける」と思える力。これって人間としての根源的な「強さ」だと思うんです。自信を持って「どこでも生きていける」と言えるのは、一つの強みになりますよね。

東出さんと1泊2日を過ごしていかがでしたか？

すごく優しい方だと思いました。野営の経験が豊富で、僕のような初心者にもすごく丁寧に教えてくださいました。世の中には「自分はこれだけやってるんだ」とマウントを取る上級者もいますけど、彼は手取り足取り、本当に根っこの部分で穏やかで優しい人だなと。

夜はかなり語り合いましたね。この環境を共にしたことで、誰にも言いたくないような話までポロッと出てしまうような。「ここなら言っても大丈夫だ」と思わせてくれる不思議な空気がありました。普段、テレビの収録だとカメラが回っている時だけの関係になりがちですけど、今回はカメラ外でもずっと一緒でしたから。お互いのいいところも悪いところも全部さらけ出せた気がします。

今回の野営を振り返って一言お願いします。

この1泊2日で物事をいかにシンプルに捉えるか、その感覚を研ぎ澄ますことができました。この経験を東京での仕事や生活にも活かしていきたい。…というか、忘れないために定期的に機会を作っていただきたいです。お願いします(笑)。

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【放送情報】

月よるビッグバン「東出昌大の野営デトックス」

2026年5月4日(月・祝)スタート

毎週月曜深夜0時～深夜0時30分(全4回)

（関西ローカル／放送後、TVer、ABEMAで見逃し配信）

公式HP https://www.asahi.co.jp/sp/yaei_detox/

出演：東出昌大

ゲスト：ウルフ アロン、他1名（後日解禁）