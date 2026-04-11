気になるガソリン価格と石油備蓄量。経済産業省によると、国の石油備蓄量は今月７日時点で２２８日分だということです。（推計値の速報） 【写真を見る】日本の石油備蓄量はどれくらい？ ガソリン価格は補助金の効果で170円前後で今後も推移 内訳は、国家備蓄が１４３日分、民間備蓄日分、産油国共同備蓄が５日分、合計で２２８日分となっています。 なお、高市総理は１０日、中東情勢を受けた原油の安定供給に対応するため、石