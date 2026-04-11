◇インターリーグドジャース―レンジャーズ（2026年4月10日ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦に「5番・三塁」で先発出場。サヨナラ弾を含む自身2度目の1試合3本塁打の大暴れで、チームを両リーグ10勝一番乗りに導いた。マンシーはこれで通算213本塁打とし、ドジャースの球団本塁打記録（ロサンゼルス移転後）で単独3位に浮上した。試合後、取材に