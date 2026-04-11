◇インターリーグ ドジャース―レンジャーズ（2026年4月10日 ロサンゼルス）

ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦に「5番・三塁」で先発出場。サヨナラ弾を含む自身2度目の1試合3本塁打の大暴れで、チームを両リーグ10勝一番乗りに導いた。マンシーはこれで通算213本塁打とし、ドジャースの球団本塁打記録（ロサンゼルス移転後）で単独3位に浮上した。試合後、取材に応じたマンシーは、好調の理由としてオフに取り組んだ食事制限による減量の効果を口にした。

マンシーは2回に右中間へ先制ソロ。ドジャースの先発グラスノーが3回にシーガーに逆転3ランを許したが、マンシーは4回に今度は左中間に2打席連発とするソロ本塁打を放った。

マンシーは2回の先制ソロでスティーブ・ガービーが持つ211本塁打に並んだが、一気に抜き去った。1位はエリック・キャロス氏の270本塁打、2位がロン・セイの228本塁打。9回に守護神ディアスが3点リードを守り切れず、苦しい展開を強いられたが、マンシーがその裏に9回2死走者なしから一振りで試合を決めた。

試合後、地元局の取材に応じたマンシーは、大谷のボブルヘッドデーの活躍に「大谷のように三振10個は奪えなかったけどね」と二刀流で異次元の活躍を見せる大谷を引き合いにジョークを飛ばした。

その後、日米メディアの取材にも対応。オフに取り組んだ減量について「食事管理にかなり集中した。それと、自分のキャリアの段階を理解したことも大きい。これまではパワーをつけることも重視してきたが、この段階ではオフに筋力を大きく増やすのは難しい。だから方針を変えて、可動域やランニング、動きの範囲を広げることに重点を置いた。筋力よりも、動きやすさを重視した」と説明。体重については「キャンプイン時点で約17ポンド（約7.7キロ）落とした」と明かした。

ここまで大谷の3本塁打を上回り、パヘスと並ぶチーム最多4本塁打と好調をキープしている。