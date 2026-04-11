4月11日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷は、田中大貴がコンディション不良のため、11日と12日に行われる「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第31節・広島ドラゴンフライズ戦を欠場すると発表した。 現在34歳の田中は、193センチ92キロのシューティングガード。8日にTOYOTA ARENA TOKYOで行われた川崎ブレイブサンダース戦で15得点1アシスト2スティールを挙げ