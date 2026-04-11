SR渋谷の田中大貴がアウェー広島2連戦を欠場…移籍後初の平均2桁得点も射程圏内

4月11日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷は、田中大貴がコンディション不良のため、11日と12日に行われる「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第31節・広島ドラゴンフライズ戦を欠場すると発表した。

現在34歳の田中は、193センチ92キロのシューティングガード。8日にTOYOTA ARENA TOKYOで行われた川崎ブレイブサンダース戦で15得点1アシスト2スティールを挙げ、今シーズンここまで1試合平均27分7秒出場、9.4得点、2.7アシストを記録していた。

アルバルク東京でのラストシーズンとなった2022－23シーズンはコンディション不良に悩まされ、自己最少14試合の出場にとどまっていたが、SR渋谷に移籍してからはB1リーグ戦の9割以上に出場するなど復活。今シーズンは2021－22シーズン以来、4年ぶりとなる平均2桁得点を射程圏にとらえている。

SR渋谷は前節終了時点で21勝29敗の東地区8位。広島とのアウェー2連戦を終えると、群馬クレインサンダーズとのホームゲーム、横浜ビー・コルセアーズとのアウェー2連戦、今シーズン最後のホーム3連戦を控えている。





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