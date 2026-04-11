「マリナーズ−アストロズ」（１０日、シアトル）アストロズ・今井達也投手が先発。一回で１死しか奪えず、５四死球と制球に苦しみ３失点でＫＯとなった。初回、先頭から２者連続四球を与え、安打で無死満塁。暴投で先制点を献上した。四球の後、アロザレーナには死球を与えて押し出し。さらに二ゴロの間に失点。その後も制球が定まらず、ヤングにこのイニング５四死球目を与えて交代となった。今井はここまで２試合に先発