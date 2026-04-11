ボストン・セルティックス vs ニューオーリンズ・ペリカンズ 日付：2026年4月11日（土） 開催地：TDガーデン（Boston） 最終スコア：ボストン・セルティックス 144 - 118 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのボストン・セルティックス対ニューオーリンズ・ペリカンズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリー