本拠地レンジャーズ戦米大リーグ・ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地でレンジャーズ戦に臨む。試合前、デーブ・ロバーツ監督は負傷者リスト（IL）入りしているムーキー・ベッツ内野手の状況について説明した。ベッツは4日（同5日）、ナショナルズ戦の初回に負傷交代。第1打席に四球で出塁し、フリーマンの二塁打で生還したがその裏の守備から退いていた。米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルは