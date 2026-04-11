開催：2026.4.11 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 4 - 5 [Dバックス] MLBの試合が11日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとDバックスが対戦した。 フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。 1回裏、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベ&#