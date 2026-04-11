開催：2026.4.11

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 4 - 5 [Dバックス]

MLBの試合が11日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとDバックスが対戦した。

フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。

1回裏、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 1-0 ARI、4番 ブランドン・マーシュ 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PHI 4-0 ARI

5回表、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 PHI 4-2 ARI、2番 イルデマロ・バルガス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 PHI 4-3 ARI、4番 ジェームズ・マッキャン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 PHI 4-5 ARI

試合は4対5でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのマイク・ソロカで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はフィリーズのヘスス・ルサルドで、ここまで1勝2敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、0勝2敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 10:24:14 更新