宮舘涼太は、「自分に求められている役割」を正確に読み取り、それを確実に遂行する稀有な存在だ。 参考：Snow Man 宮舘涼太のエレガントなスーツ姿や“キョトン”顔が『タミ恋』場面写真公開 ドラマや映画では、静かな気迫を纏い、見る者を魅了していく。Snow Manとしての音楽活動では、鋭いダンスと艶のある声で観る者を惹きつける。バラエティでは振り切ったコントも、場を整える裏方的な立ち回りも自在にこなす