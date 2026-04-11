小さなクルマが「大きな未来」をつくっていく！

2023年の「ジャパンモビリティショー（JMS）」で世界初公開された「SUZU-CARGO（スズカーゴ）」と「SUZU-RIDE（スズライド）」は、軽自動車やセニアカーで培われたスズキの「ちいさいクルマ」へのノウハウが凝縮されたコンセプトモデルです。

発表直後からSNSなどで市販化を望む声が相次ぎ、2025年のJMSでは実機の展示と試乗も実施されるなど、その注目度はますます高まっています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「免許不要」で乗れる「1人乗り“ちいさな”軽トラ」!? 画像で見る（30枚以上）

両モデルが画期的な理由は、電動キックボードなどと同じ「特定小型原動機付自転車」という車両区分に該当しながら、安定性に優れた4輪構造を採用している点にあります。

この区分により、16歳以上であれば運転免許証は不要で、ヘルメットの着用も努力義務にとどまるのです。誰もが気軽に日常の移動に活用できるのが最大の特徴となります。

2輪の電動キックボードには転倒などの不安を感じる人も少なくありませんが、4輪のスズカーゴ・スズライドは普段のクルマに近い感覚で走行できるため、二輪車に不慣れな人でも安心して扱える設計です。

軽自動車のパイオニアとして知られるスズキは、高齢者向けのセニアカーなど、人々の暮らしに寄り添うパーソナルな乗り物の開発にも長けており、その知見がこれらのモデルにも存分に活かされています。

走行性能についても、日本の交通事情に即した実用的な機能が備わっています。

最高速度は時速20キロに設定されており、歩道走行モードに切り替えれば時速6キロに制限され、歩道の通行も可能です。

また、狭い路地や行き止まりでの切り返しをスムーズに行える「後退モード」も搭載されており、細かな場面での取り回しにも配慮されていました。

スズカーゴとスズライドはよく似た乗り物ですが、コンセプトと積載能力に大きな違いがあります。

スズカーゴは「カーゴ」という名が示す通り、荷物の運搬を主眼に置いた商用モデルです。

後部に広々とした荷台を備え、まるで「軽トラック」を手のひらサイズにしたような存在感を持っています。

荷台には最大30kgまでの荷物を積むことができ、日々の買い物から都市部での小口配送業務まで、多様な用途での活躍が期待できるでしょう。

一方のスズライドは、個人の移動を快適にすることを目的とした乗用モデルです。

荷台がない代わりにシート下に日常的な手荷物を収納できるボックスが設けられており、スクーターのような手軽さで利用できます。全長もスズカーゴより短く設計されており、より小回りの利く軽快な移動を実現しました。

2025年のジャパンモビリティショーでは、スズライドの進化形となる「SUZU-RIDE2（スズライド2）」も世界初公開されています。

前身モデルをさらにブラッシュアップしたこのモデルは、商用重視のスズカーゴに対し、日常生活での移動に特化した乗用モデルという位置づけです。

現在は市場投入を視野に入れた開発が進められており、普及すれば運転免許証を持たない高校生の通学や、免許を自主返納した高齢者の通院・買い物といった場面で大きな役割を果たすことになるでしょう。

スズカーゴとスズライドが目指すのは、自宅から目的地までの「あと少し」の距離を埋める「ラストワンマイルモビリティ」としての役割です。

クルマでは入り込めない細い路地でもスムーズに移動でき、自転車よりも楽で安定しているクルマは、今後の社会でも重宝される存在となるでしょう。

免許が不要で4輪の安定感があるという唯一無二の特性は、高齢化が進む日本社会において特に大きな意味を持ちます。

※ ※ ※

現在も市場への投入を目指して開発が続けられているスズカーゴとスズライド。

スズキが長年培ってきた「ちいさいクルマ」づくりの哲学が結晶化したこれらのモビリティが、近い将来、私たちの日常の足として街中に広がる日が来るかもしれません。