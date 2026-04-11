元モーニング娘。でタレントの辻希美が2026年4月7日、公式YouTubeチャンネルに、朝・昼・晩の食事の模様を紹介する動画を公開した。今回は、オートミール食品を販売する食品会社とのタイアップ動画だ。 （関連：【画像あり】手軽で美味しそう……辻希美が自分のために作る“楽チン料理”） 「【久しぶりの辻の3食】気楽に自分だけに用意した楽チンごはんの日【アサイーボウル・おいなり・オー