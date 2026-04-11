元モーニング娘。でタレントの辻希美が2026年4月7日、公式YouTubeチャンネルに、朝・昼・晩の食事の模様を紹介する動画を公開した。今回は、オートミール食品を販売する食品会社とのタイアップ動画だ。

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「【久しぶりの辻の3食】気楽に自分だけに用意した楽チンごはんの日【アサイーボウル・おいなり・オートミールクッキー・現場弁当】」と題した動画は、土曜日の朝に撮影。エプロン姿でキッチンに立つ辻は「久しぶりに3食の動画を撮ってみようかと思ってカメラを回してみました」と説明した。25年8月に誕生した第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんをおんぶ紐で背負いながら、まずは朝ごはんとしてオートミールフレークをトッピングしたアサイーボウルを作り始めた。

「本当に花粉がとんでもないんだけど」と鼻を気にしつつ、手を動かす辻。ある日の夜中、自分が花粉症であることを認めようとしない夫の杉浦太陽が夜中に寝室でくしゃみを繰り返し、そのせいで夢空ちゃんが起きてしまい「うるさいんだけど！」と怒ったと振り返る。次の日、辻から叱責されるのを恐れたのか、杉浦は別室で就寝。相変わらずくしゃみが止まらず、「花粉症だわ、俺」とつぶやいていたといい、「『俺は絶対花粉症じゃない』って言ってたんだけど、認めましたね」と語った。

そんな話をしているうちに朝食が完成。「アサイー久しぶりかも」といい、一口食べると「美味しい」と自画自賛した。

その後、夜に控える仕事の現場に持って行くためのオートミールクッキーを焼き上げている間に、次男・昊空（そら）くんがお腹を空かせて部活から帰宅。我が子のために昼食を用意した後、自分用のランチとして、オートミールごはんなどを使用した「オートミールのお稲荷さん」を作り、クッキーとともにパクパクと頬張った。

この時、たまたま居合わせた長女でモデルの希空が先日高校を卒業したという話題になり、辻は「無事卒業ですよ。希空さんも。早かったね」としみじみ。それに加えて、長男の青空（せいあ）くんがこの春から高校に進学するとし、「となるとうちは、希空は大学に行く予定はないけど、成人がいて高校生がいて、中学生がいて、小学生いて、未就学児がいるっていう。ヤバいね」「一つひとつ行事が終わって成長していくんだな……」と目を細めた。

仕事から帰宅した頃には夕飯時に。子どもたちが仕事に行く前に作り置きしていたカツや揚げ餃子を食べる一方、辻は現場で拝借した弁当にいただくことに。「今日はたぁくんと一緒の収録だったんだけど、本当に安心感があって」「2時間収録だったんだけど、あっという間に終わりました」と、一仕事を終えた安堵感からか、まったりとした調子で話しながら箸を進めていた。

多忙な中でも家事と育児を怠らない辻に対し、コメント欄には「仕事があるのに夢空ちゃんおんぶしながらご飯作る辻ちゃんすごく尊敬する」「辻ちゃん凄いですね」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）