ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「お知らせ」と題し、「本日、ヤンマガデジタル写真集発売しました」と報告した。「アートもピアノも、全部わたしのアイデンティティ今の私をそのまま詰め込みました」とつづり、98センチのバストが収まりきらない限界ギリギリのピンク色バンドゥビキニ水着ショットをアップ。ピアノの前で前かがみになったポーズやウインク