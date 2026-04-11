ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「お知らせ」と題し、「本日、ヤンマガデジタル写真集発売しました」と報告した。「アートもピアノも、全部わたしのアイデンティティ 今の私をそのまま詰め込みました」とつづり、98センチのバストが収まりきらない限界ギリギリのピンク色バンドゥビキニ水着ショットをアップ。ピアノの前で前かがみになったポーズやウインクショットなども披露し「久しぶりのデジタル、見てくれる？」と問いかけた。

ファンやフォロワーからも「とても美しい」「たまりませんねっ」「チャーミングで超可愛い」「どうしてそんなに可愛いの」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。