テレビ朝日「マツコ＆有吉かりそめ天国2時間SP」（金曜後8・00）が10日に放送され、首の手術を受け休養中のマツコ・デラックス（53）の代役として3人のタレントが出演した。番組冒頭、お笑いタレント・有吉弘行が「マツコさん1人に3人いるという…代わりが3人必要なんだな」と笑いながらお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子とお笑いコンビ「タイムマシーン3号」を紹介。大久保も「3人でかからないと、これは」と同調し