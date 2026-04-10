【モデルプレス＝2026/04/10】タレントの團遥香が4月9日、自身のInstagramを更新。娘との広島旅行の様子を公開した。【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーター「可愛すぎ」娘との旅行ショット◆團遥香、広島旅行での娘との2ショット披露團は「広島旅。鹿さんの髪型をすると張り切ってこっちゃんと厳島神社へ」と添え、娘との2ショットを投稿。厳島神社の朱塗りの社殿から潮が満ちる景色を眺める娘の側で、微笑みを浮かべ