元「ZIP！」リポーター團遥香、娘と広島旅行へ「鹿さんの髪型」ショットに注目集まる「アイデア天才」「可愛すぎ」
【モデルプレス＝2026/04/10】タレントの團遥香が4月9日、自身のInstagramを更新。娘との広島旅行の様子を公開した。
【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーター「可愛すぎ」娘との旅行ショット
團は「広島旅。鹿さんの髪型をすると張り切ってこっちゃんと厳島神社へ」と添え、娘との2ショットを投稿。厳島神社の朱塗りの社殿から潮が満ちる景色を眺める娘の側で、微笑みを浮かべる仲睦まじい姿が収められている。
また、お団子ヘアの娘が地面に伏せた鹿を指差す様子も披露。「鹿さんにもいきなり触ろうとしたり、、びっくりしたけど。その積極性は大切にしてください」と娘への思いを記している。「旅行してもバタバタで結局私と娘の写真はこれだけ あるある。おみくじもゆっくり見られず、写真撮って後で見返す作戦がピントが…帰って気がついた。それも含めやっぱり旅は楽しい」と振り返った。
この投稿は「2人とも可愛すぎる」「楽しそうでほっこり」「仲良し親子で癒される」「旅行あるあるに共感」と反響を呼んでいる。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏だ。（modelpress編集部）
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【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーター「可愛すぎ」娘との旅行ショット
◆團遥香、広島旅行での娘との2ショット披露
團は「広島旅。鹿さんの髪型をすると張り切ってこっちゃんと厳島神社へ」と添え、娘との2ショットを投稿。厳島神社の朱塗りの社殿から潮が満ちる景色を眺める娘の側で、微笑みを浮かべる仲睦まじい姿が収められている。
◆團遥香の投稿に「2人とも可愛すぎる」と反響
この投稿は「2人とも可愛すぎる」「楽しそうでほっこり」「仲良し親子で癒される」「旅行あるあるに共感」と反響を呼んでいる。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏だ。（modelpress編集部）
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