【モデルプレス＝2026/04/10】TBSでは、4月12日よる9時からスタートする日曜劇場『ＧＩＦＴ』の完全オリジナルサイドストーリー『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』を、『ＧＩＦＴ』初回放送の終了直後から U-NEXTにて独占配信することが決定した。【写真】山田裕貴・有村架純ら豪華キャスト集う様子◆日曜劇場「ＧＩＦＴ」オリジナルサイドストーリー配信決定この物語は本田響矢を主演に迎え、杢代和人、八村倫太郎、さらに本