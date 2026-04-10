【モデルプレス＝2026/04/10】10日、都内で「K-1 GIRLS 2026」お披露目会見が行われ、今年度「K-1」に華を添えるメンバーが一堂に会した。【写真】2026年度「K-1」ラウンドガール、圧巻の美脚披露◆「K-1 GIRLS 2026」初お披露目「K-1 GIRLS 2026」は、美輪咲月・広瀬晏夕・瀬名ひなの・櫻木はる・白石希望・Naomi Amemiya・夏実晴香・早麻おと・犬飼るいの9人（※広瀬・櫻木・夏実はスケジュールの都合上会見に不参加）。キャプテ