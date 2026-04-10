K-1ラウンドガール「K-1 GIRLS 2026」集結 圧巻スタイル輝く衣装でお披露目会見登場
【モデルプレス＝2026/04/10】10日、都内で「K-1 GIRLS 2026」お披露目会見が行われ、今年度「K-1」に華を添えるメンバーが一堂に会した。
【写真】2026年度「K-1」ラウンドガール、圧巻の美脚披露
「K-1 GIRLS 2026」は、美輪咲月・広瀬晏夕・瀬名ひなの・櫻木はる・白石希望・Naomi Amemiya・夏実晴香・早麻おと・犬飼るいの9人（※広瀬・櫻木・夏実はスケジュールの都合上会見に不参加）。キャプテンを務める美輪は「3年継続させていただけたことが本当にうれしくて、そのうえキャプテンのお話をいただいてありがたくお引き受けさせていただきました。これまでの歴代キャプテンの皆さんは、しっかりと役割を全うされていたので、私にできるか不安ですが精一杯自分なりに頑張りたいと思います」とコメント。
2年目の継続となる瀬名は「私は通訳をしていますが、昨年は言われたことをそのまま言うくらいの簡単な橋渡ししかできませんでした。今年は選手の皆さんのキャラを深掘りして、より面白さを引き出していきたいと思っています」と意気込んだ。
今回、新しく加入となった白石、Amemiya、早麻、犬飼。「K-1 GIRLS」に決まった際の心境について、白石は「私は3〜4年前に一度オーディションを受けていて、今回は再挑戦だったのですごくうれしかったです。兄が格闘技好きで小さい頃からよく観ていたので、憧れのK-1 GIRLSになることができてうれしいです！」と喜びを伝えた。
Amemiyaは「言葉の壁があっても諦めずに、もっと日本語を上手に話せるようになろうと頑張りました。今回のことでたくさん学べてすごくうれしかったですし、これからも全力を尽くします。インターナショナルに活躍して、日本の皆さんとも繋がりたいので、日本語をもっと頑張ります！」と英語を交えながらコメント。早麻は「まさか受かるとは思っていなかったので、本当にうれしかったです。一生懸命色んなことを勉強しながら、K-1の魅力を伝えていけたらいいなと思います！」と意気込んだ。
そして、モデルプレスの公開オーディションを経て加入した犬飼は「たくさんの方に投票していただいていたので、自信を持ってオーディションに臨むことができました。合格したことを聞いたときは、ファンの皆さんからの応援を形として実現できたことがうれしくて、泣いて親に電話しました」と振り返った。
新メンバー4人の印象に関して、美輪は「3人がハーフということもあり、今年は国際色が強いというのが素直な印象でした（笑）。今後K-1も海外展開をしていきたいというタイミングで、GIRLSも国際色豊かで、いいなと思いました」と明かした。
新メンバーから見た継続メンバーの印象について、白石は「私は美輪さんと同じ事務所なのですが、とても仲良くさせてもらっているので、少し変な感じがしました（笑）」とコメント。美輪は「マネージャーさんからのんちゃん（白石）がK-1 GIRLSに入ったことを聞いて、普段のお仕事以外で会うのが少し恥ずかしいですが、すごくうれしいです」と伝えた。
Amemiyaは「私はあまり日本語が話せなかったり、きちんと理解ができない時があるので、最初は『怒られるのかな』と不安でした。ですが、美輪さんをはじめとした皆さんが『大丈夫だよ』と親切にしてくれて、ポーズのタイミングなども丁寧に教えてくれました。すごくありがたいですし、今はもうホッとしています」とメンバーに感謝。美輪は「普段はみんな個人で活動しているので、集団になったときに少しバラバラになってしまうときがあると思いますが、きめるところはしっかりきめて、かっこいいGIRLSになりたいと思います」と意気込んだ。
会見では「ほかのメンバーに比べて負けないことをあげるとしたら？」という質問も。それぞれ「準備の速さ」（美輪）、「チャレンジ精神」（瀬名）、「姿勢の良さ」（白石）、「脚力」（Amemiya）、「ツボの浅さ」（早麻）、「忍耐力」（犬飼）と答えた。
最後に、4月11日に代々木競技場第二体育館にて開催される「K-1 GENKI 2026」に向けて、美輪は「今年は1人1人の個性が強いので、みんなで一致団結して最高のGIRLSになれるように頑張りたいと思います。国際色強く、初戦は頑張っていきたいと思います！ガールズにも注目していただけたらうれしいです。よろしくお願いします！」とアピールした。（modelpress編集部）
以下、「K-1 GIRLS 2026」メンバーのプロフィール
生年月日：1999年4月11日
身長：170cm B85 W54 H83
出身地：大阪府
ガールズ歴：3年目
生年月日：1998年3月16日
身長：172cm B89 W56 H86
出身地：神奈川県
ガールズ歴：2年目
生年月日：2001年10月10日
身長：168cm B86 W60 H92
出身地：東京都
ガールズ歴：1年目
生年月日：1999年2月26日
身長：166cm B81 W63 H96
出身地：山梨県
ガールズ歴：1年目
生年月日：2004年9月30日
身長：165cm B85 W62 H95
出身地：東京都
ガールズ歴：1年目
生年月日：2000年11月4日
身長：165cm B85 W62 H95
出身地：千葉県
ガールズ歴：1年目
生年月日：1998年11月9日
身長：166cm B83 W58 H85
出身地：静岡県
ガールズ歴：3年目
生年月日：10月6日
身長：165cm B86 W59 H87
出身地：兵庫県
ガールズ歴：2年目
生年月日：1998年8月4日
身長：168cm B90 W59 H86
出身地：大阪府
ガールズ歴：1年目
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【写真】2026年度「K-1」ラウンドガール、圧巻の美脚披露
◆「K-1 GIRLS 2026」初お披露目
「K-1 GIRLS 2026」は、美輪咲月・広瀬晏夕・瀬名ひなの・櫻木はる・白石希望・Naomi Amemiya・夏実晴香・早麻おと・犬飼るいの9人（※広瀬・櫻木・夏実はスケジュールの都合上会見に不参加）。キャプテンを務める美輪は「3年継続させていただけたことが本当にうれしくて、そのうえキャプテンのお話をいただいてありがたくお引き受けさせていただきました。これまでの歴代キャプテンの皆さんは、しっかりと役割を全うされていたので、私にできるか不安ですが精一杯自分なりに頑張りたいと思います」とコメント。
◆新メンバー、決定したときの心境明かす
今回、新しく加入となった白石、Amemiya、早麻、犬飼。「K-1 GIRLS」に決まった際の心境について、白石は「私は3〜4年前に一度オーディションを受けていて、今回は再挑戦だったのですごくうれしかったです。兄が格闘技好きで小さい頃からよく観ていたので、憧れのK-1 GIRLSになることができてうれしいです！」と喜びを伝えた。
Amemiyaは「言葉の壁があっても諦めずに、もっと日本語を上手に話せるようになろうと頑張りました。今回のことでたくさん学べてすごくうれしかったですし、これからも全力を尽くします。インターナショナルに活躍して、日本の皆さんとも繋がりたいので、日本語をもっと頑張ります！」と英語を交えながらコメント。早麻は「まさか受かるとは思っていなかったので、本当にうれしかったです。一生懸命色んなことを勉強しながら、K-1の魅力を伝えていけたらいいなと思います！」と意気込んだ。
そして、モデルプレスの公開オーディションを経て加入した犬飼は「たくさんの方に投票していただいていたので、自信を持ってオーディションに臨むことができました。合格したことを聞いたときは、ファンの皆さんからの応援を形として実現できたことがうれしくて、泣いて親に電話しました」と振り返った。
◆新メンバーの印象は？
新メンバー4人の印象に関して、美輪は「3人がハーフということもあり、今年は国際色が強いというのが素直な印象でした（笑）。今後K-1も海外展開をしていきたいというタイミングで、GIRLSも国際色豊かで、いいなと思いました」と明かした。
新メンバーから見た継続メンバーの印象について、白石は「私は美輪さんと同じ事務所なのですが、とても仲良くさせてもらっているので、少し変な感じがしました（笑）」とコメント。美輪は「マネージャーさんからのんちゃん（白石）がK-1 GIRLSに入ったことを聞いて、普段のお仕事以外で会うのが少し恥ずかしいですが、すごくうれしいです」と伝えた。
Amemiyaは「私はあまり日本語が話せなかったり、きちんと理解ができない時があるので、最初は『怒られるのかな』と不安でした。ですが、美輪さんをはじめとした皆さんが『大丈夫だよ』と親切にしてくれて、ポーズのタイミングなども丁寧に教えてくれました。すごくありがたいですし、今はもうホッとしています」とメンバーに感謝。美輪は「普段はみんな個人で活動しているので、集団になったときに少しバラバラになってしまうときがあると思いますが、きめるところはしっかりきめて、かっこいいGIRLSになりたいと思います」と意気込んだ。
◆「K-1 GIRLS 2026」のアピールポイント
会見では「ほかのメンバーに比べて負けないことをあげるとしたら？」という質問も。それぞれ「準備の速さ」（美輪）、「チャレンジ精神」（瀬名）、「姿勢の良さ」（白石）、「脚力」（Amemiya）、「ツボの浅さ」（早麻）、「忍耐力」（犬飼）と答えた。
最後に、4月11日に代々木競技場第二体育館にて開催される「K-1 GENKI 2026」に向けて、美輪は「今年は1人1人の個性が強いので、みんなで一致団結して最高のGIRLSになれるように頑張りたいと思います。国際色強く、初戦は頑張っていきたいと思います！ガールズにも注目していただけたらうれしいです。よろしくお願いします！」とアピールした。（modelpress編集部）
以下、「K-1 GIRLS 2026」メンバーのプロフィール
◆美輪咲月（ミワ・サツキ）※キャプテン
生年月日：1999年4月11日
身長：170cm B85 W54 H83
出身地：大阪府
ガールズ歴：3年目
◆瀬名ひなの（セナ・ヒナノ）
生年月日：1998年3月16日
身長：172cm B89 W56 H86
出身地：神奈川県
ガールズ歴：2年目
◆白石希望（シライシ・ノゾミ）
生年月日：2001年10月10日
身長：168cm B86 W60 H92
出身地：東京都
ガールズ歴：1年目
◆Naomi Amemiya（ナオミ アメミヤ）
生年月日：1999年2月26日
身長：166cm B81 W63 H96
出身地：山梨県
ガールズ歴：1年目
◆早麻おと（ハヤマ・オト）
生年月日：2004年9月30日
身長：165cm B85 W62 H95
出身地：東京都
ガールズ歴：1年目
◆犬飼るい（イヌカイ・ルイ）
生年月日：2000年11月4日
身長：165cm B85 W62 H95
出身地：千葉県
ガールズ歴：1年目
◆広瀬晏夕（ヒロセ・アンユ）※副キャプテン
生年月日：1998年11月9日
身長：166cm B83 W58 H85
出身地：静岡県
ガールズ歴：3年目
◆櫻木はる（サクラギ・ハル）
生年月日：10月6日
身長：165cm B86 W59 H87
出身地：兵庫県
ガールズ歴：2年目
◆夏実晴香（ナツミ・ハルカ）
生年月日：1998年8月4日
身長：168cm B90 W59 H86
出身地：大阪府
ガールズ歴：1年目
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