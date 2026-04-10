EXILEの松本利夫（50）が10日、都内で、福井工大や福井工大福井高校を運営する学校法人金井学園とLDH JAPANのダンスレッスンに関する基本契約の調印式に出席した。ダンスを通じて生徒の多様な個性と創造性を育む金井学園の新たな取り組みで、福井工大福井高校と中学校にダンス部を設立するにあたり、LDHが特別カリキュラムレッスンを提供する。LDHと学校との提携は2例目（埼玉・浦和学院と提携済み）で、松本は同部のスペシャルサ