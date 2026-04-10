清宮のHRで勝ち越しに成功…ハムベンチに“冷静な左腕”■日本ハム 4ー2 楽天（9日・楽天モバイル最強パーク）日本ハムの加藤貴之投手の表情がファンから注目を集めた。9日の楽天戦で清宮幸太郎内野手に勝ち越しの3ランが飛び出した直後、カメラに映った加藤が「面白過ぎる」「加藤さんの表情が好きです」「負けがついたかのような表情」と指摘が殺到している。先発した加藤は初回に3連打と犠飛で1点を与えたが、以降は無失点