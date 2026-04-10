清宮のHRで勝ち越しに成功…ハムベンチに“冷静な左腕”

■日本ハム 4ー2 楽天（9日・楽天モバイル最強パーク）

日本ハムの加藤貴之投手の表情がファンから注目を集めた。9日の楽天戦で清宮幸太郎内野手に勝ち越しの3ランが飛び出した直後、カメラに映った加藤が「面白過ぎる」「加藤さんの表情が好きです」「負けがついたかのような表情」と指摘が殺到している。

先発した加藤は初回に3連打と犠飛で1点を与えたが、以降は無失点。6回には打線が奮起。同点に追いつくと、さらに清宮に3ランが飛び出した。

喜びを爆発させる清宮とは対照的に、テレビ中継に抜かれた加藤は“無表情”。「パーソル パ・リーグTV」がX（旧ツイッター）やYouTubeに動画を公開すると、「相変わらず自軍が打たれたかのような加藤貴之さん」「加藤さん相変わらずの表情 援護点なのに笑」「相変わらず被弾した投手みたいな顔してる加藤貴之がマジで好き」「加藤の顔が相変わらずで笑」「ベンチにいる加藤の顔が味方のHR後か被HR後かのクイズ動画作ってくれませんか」などと加藤の表情に注目する声が相次いだ。

加藤は6回にもマウンドに上がり、無死満塁のピンチを招いて降板。2番手・玉井がピンチを凌ぎ、加藤に2勝目がついた。防御率は0.82となっている。（Full-Count編集部）