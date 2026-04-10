NAZEが、5月19日にデビューミニアルバム『NAZE』をリリースすることを発表した。◆NAZE 写真本作は、韓国リリース日同日2026年5月4日18時に各音楽配信サービスにて配信スタート予定だ。ドラマの流れを汲んだストーリー性とともに、アーティストとしての第一歩を示す作品になっているという。パッケージは4月17日12時より予約受付がスタートし、メンバーと直接会える特典イベントの実施も予定されているとのこと。◾️デ