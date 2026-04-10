TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が自身のInstagramを更新。PRADA（プラダ）がカスタムメイドしたシフォンドレスを纏った、女神のようなビジュアルを公開した。 【写真】TWICEサナ、バーガンディーシフォンドレスの女神ショット／ステージ裏での衣装ショット／プラダの純白ミニドレスを纏うサナ ■TWICEサナのために作られたプラダのシフォンドレス アンバサダーを務めるPRADAとの共同投稿では、T