TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が自身のInstagramを更新。PRADA（プラダ）がカスタムメイドしたシフォンドレスを纏った、女神のようなビジュアルを公開した。

【写真】TWICEサナ、バーガンディーシフォンドレスの女神ショット／ステージ裏での衣装ショット／プラダの純白ミニドレスを纏うサナ

■TWICEサナのために作られたプラダのシフォンドレス

アンバサダーを務めるPRADAとの共同投稿では、TWICEのワールドツアー『THIS IS FOR』のソロステージ「DECAFFEINATED」で着用したカスタム衣装姿を披露。

黒のベルベット調カーテンを背景に、やや斜めに視線を外しながら、指先で髪に触れる仕草で佇むサナ。静かな色気と気品が漂う1枚となっている。

バーガンディのシフォンドレスの下には、上品な光沢が特徴のクレープ・ド・シーヌ素材のショートパンツをレイヤード。デコルテの美しさを際立たせながら、儚さとエレガンスを同時に引き立てるスタイリングに。さらに、華やかに輝くクリスタルベルトがアクセントとして存在感を放っている。

なお、サナは3月にも同衣装姿のステージ裏ショットを公開し、ブランドへの感謝を伝えていた。

SNSでは「プラダを着た天使」「まさに女神」「この衣装、美しすぎる」「バーガンディがこんなに似合うなんて」「どうやってこんなに美しくいられるの」「プラダに愛されてるね」など、世界中のファンから絶賛の声が寄せられている。

■写真：TWICEサナ、プラダの衣装姿のステージ裏ショット

■プラダの純白ミニドレスを纏うサナ