スズキ ジムニーシエラ クロームメッキキーチェーン。 ジムニーシエラの3Dキーリングはこだわり満載！ スズキ ジムニーシエラ クロームメッキキーチェーン。 株式会社フェイスは、大人が楽しめる乗り物雑貨を企画販売する会社。これまでも、トヨタ・AE86（ハチロク）『頭文字D』藤原とうふ店仕様のウェットティッシュケースや、スズキ・ジムニーの