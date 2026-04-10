スズキ ジムニーシエラ クロームメッキキーチェーン。

ジムニーシエラの3Dキーリングはこだわり満載！

スズキ ジムニーシエラ クロームメッキキーチェーン。

株式会社フェイスは、大人が楽しめる乗り物雑貨を企画販売する会社。これまでも、トヨタ・AE86（ハチロク）『頭文字D』藤原とうふ店仕様のウェットティッシュケースや、スズキ・ジムニーのウェットティッシュケース、メルセデス・ベンツ AMG G63型のBluetoothスピーカーなど、クルマ好きに刺さる商品を企画して話題を呼んでいる。

そのフェイスが今回、スズキのSUV「ジムニーシエラ」をモチーフにしたダイキャスト製の3Dキーリングの一般販売を開始した。

「スズキ ジムニーシエラ 3Dキーリング」は、ジムニーを立体的に再現したキーリング。ジムニーの愛らしくも力強いフォルムを、ダイキャスト素材と3D造形技術によって精緻に再現し、クロームメッキで仕上げられている。

サイズは全長約11.5cmで、ジムニーチャームの長さは5.5cm。スコップ型のミニフィギュア（3cm）と「ジムニーシエラ」のロゴ入りプレート（3.5cm）も付属されている。

細部までこだわりを感じるデザインで、ジムニーオーナーのみならず、クルマ好きの心をくすぐる仕上がり。ミニチュアでありながら、実車の魅力を余すところなく凝縮した逸品だ。

なお、それぞれが金属の質感を活かしたつくりとなっていて、パーツが触れ合うことで生まれる金属音は、まるで熊よけの鈴のように響くのだとか。

スズキ公式ライセンス取得！ 専用ボックスも

ジムニーチャームとプレート、スコップ型フィギュアで構成されている。

本製品は、スズキのオフィシャルライセンスも取得し、その品質とデザインはお墨付き。限定5000個となっており、ロゴ入りプレートの裏面にはシリアルナンバーが入る。そんな希少性も相まって、コレクターズアイテムとしての価値も高いだろう。なお、シリアルナンバーはランダムとなり、指定はできない。

さらに、本製品は高級感のある専用ギフトボックス入りで、大切な人へのプレゼントにも最適だ。年齢や性別を問わず、ジムニーを愛するすべての人にとって喜ばれるアイテムといえるだろう。お値段は1個3850円（税込）。フェイスの運営するECサイト「CAMSHOP.JP」と「Amazon」にて販売中だ。

INFORMATION

SUZUKI JIMNY SIERRA クロームメッキキーチェーン

サイズ：全長11.5cm（ジムニーチャーム5.5cm、スコップ型フィギュア3cm、ロゴプレート3.5cm）

重量：59g

素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）

パッケージ：専用ギフトボックス入り

生産数：限定5000個 シリアルナンバー入り（ランダム）

価格：3850円（税込）

商品ページ：https://camshop.jp/?pid=190220399