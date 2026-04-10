【モデルプレス＝2026/04/10】Snow Manの佐久間大介が4月9日、自身のInstagramを更新。銀髪姿を披露し、話題となっている。【写真】スノメンバー「メロさ感じてる」ピンク→銀髪で雰囲気ガラリ◆佐久間大介、映画のオフショット公開佐久間は、初の映画単独主演を飾る映画「スペシャルズ」（公開中）のオフショットを複数枚投稿。本作は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必