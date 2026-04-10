【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）の新ビジュアルが解禁された。 ■ドラマチックな空をバックに、グループカラーを取り入れたワンピースに身を包んだ日向坂46 初単独センターを務める四期生・藤嶌果歩を筆頭に、ドラマチックな空をバックにグループカラーを取り入れたワンピースに身を包んだメンバーたち。