日向坂46、17thシングル「Kind of love」新ビジュアル解禁

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日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）の新ビジュアルが解禁された。

■ドラマチックな空をバックに、グループカラーを取り入れたワンピースに身を包んだ日向坂46

初単独センターを務める四期生・藤嶌果歩を筆頭に、ドラマチックな空をバックにグループカラーを取り入れたワンピースに身を包んだメンバーたち。

メンバーの見つめる先があらたなグループの明るい未来へと繋がっていることを感じさせる表情が印象的なビジュアルだ。

藤嶌果歩を中心に、日向坂46が、このシングルでどのような彩りを魅せてくれるのか注目しよう。

日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングルを発売、国内のロックフェスやイベントにも出演が決定。6月には『ひなた坂46 LIVE』、8月には『三期生LIVE』、9月には『ひなたフェス 2026』とイベントが目白押しとなっている。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/