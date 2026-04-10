“歩く治外法権”ジェイソン・ステイサム怒りの最新『Mutiny（原題）』より米予告編映像がライオンズゲートから公開された。 これまで多彩なアクションキャラクターを演じてきたステイサムが今回演じるのは……元特殊部隊の男だ！その名をリード。ニューヨーク市警の元警官も務め、現在は私設警備員となったリード。タイの実業家である友人ティブに雇われていたが、目の前でティブが殺され