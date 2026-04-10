RIP SLYMEが、メジャーデビュー25周年を記念して、1stアルバム『FIVE』から10thアルバム『10』まで全10作品のオリジナルアルバムをレコード化し発売することを発表した。第1弾から第3弾までの3回に分かれて発売をする予定で、第1弾は5月20日に『10』、『GOLDEN TIME』、『STAR」、『JOURNEY』を発売、第2弾に『FUNFAIR』、『EPOCH』、『MASTERPIECE』を7月22日、第3弾に『TIME TO GO』、『TOKYO CLASSIC』、『FIVE』を9月2日にそれ