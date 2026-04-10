「パニッシャー：ワン・ラスト・キル」キービジュアル (C) 2026 Marvel マーベル最新作「パニッシャー：ワン・ラスト・キル」が、5月13日よりディズニープラスで独占配信される。配信開始に先立ち、初の予告編とキービジュアル、場面写真が公開された。 予告編では、“怒れる処刑人”パニッシャーことフランク・キャッスル(ジョン・バーンサル)が、愛する家族を惨殺され