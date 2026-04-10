【「ビッグコミックスペリオール」第9号】 4月10日発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスペリオール」第9号を4月10日に発売した。価格は510円。 今号は新連載攻勢第6弾として、「撲殺ピンク」の山本晃司氏と渡邉タタバ氏による新作「KIKI KILL キキキル」が巻頭カラー72ページのボリュームで登場している。 日