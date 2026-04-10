山本晃司氏＋渡邉タタバ氏最新作「KIKI KILL キキキル」連載開始！「ビッグコミックスペリオール」第9号本日発売
【「ビッグコミックスペリオール」第9号】 4月10日発売 価格：510円
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小学館は「ビッグコミックスペリオール」第9号を4月10日に発売した。価格は510円。
今号は新連載攻勢第6弾として、「撲殺ピンク」の山本晃司氏と渡邉タタバ氏による新作「KIKI KILL キキキル」が巻頭カラー72ページのボリュームで登場している。
日常崩壊ディストピア「宇宙人はいらない」は第2話が掲載。最新第6巻が発売中の「れんげとなると！」、連載再開の「らーめん再遊記」などが掲載されている。また、抽選で最高2万円分の金券が当たるアンケート企画も実施される。
【 新連載攻勢第6弾 】- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) April 9, 2026
シリーズ累計160万部突破！
スペリオール初登場！
『撲殺ピンク』山本晃司最新作!!
表紙＆巻頭カラー72P!!!!!!
🐻『KIKI KILL キキキル』
山本晃司＋渡邉タタバ
リベンジアクションの新境地。
少女は復讐の鬼となる――
📖本誌9号 📆明日4/10発売！https://t.co/RlaPuYX0Nf… pic.twitter.com/VeTahzG5yW