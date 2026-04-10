【「ビッグコミックスペリオール」第9号】 4月10日発売 価格：510円

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小学館は「ビッグコミックスペリオール」第9号を4月10日に発売した。価格は510円。

今号は新連載攻勢第6弾として、「撲殺ピンク」の山本晃司氏と渡邉タタバ氏による新作「KIKI KILL キキキル」が巻頭カラー72ページのボリュームで登場している。

日常崩壊ディストピア「宇宙人はいらない」は第2話が掲載。最新第6巻が発売中の「れんげとなると！」、連載再開の「らーめん再遊記」などが掲載されている。また、抽選で最高2万円分の金券が当たるアンケート企画も実施される。