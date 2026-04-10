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ニューヨーク・ニックス vs ボストン・セルティックス 日付：2026年4月10日（金） 開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York） 最終スコア：ニューヨーク・ニックス 112 - 106 ボストン・セルティックス NBAのニューヨーク・ニックス対ボストン・セルティックスがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはボストン