歌手の浜崎あゆみが、デビュー28周年を迎えた4月8日、ツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』の初日公演を東京・有明アリーナで開催した。【写真】楽しそうな浜崎あゆみとお見送り芸人しんいち＆みなみかわ同ツアーは、2年間にわたるアジアツアーを経て行われる全国ツアー。この日は平日にもかかわらず、全国はもちろんアジア各国からもファンが来場し、ABEMAでの生配信を通じて画面越しにも多くのファンが見