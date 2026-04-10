浜崎あゆみ、全国ツアー『Scapegoat』開幕 氣志團、かまいたち、みなみかわらサプライズ演出＆全公演日程発表
歌手の浜崎あゆみが、デビュー28周年を迎えた4月8日、ツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』の初日公演を東京・有明アリーナで開催した。
【写真】楽しそうな浜崎あゆみとお見送り芸人しんいち＆みなみかわ
同ツアーは、2年間にわたるアジアツアーを経て行われる全国ツアー。この日は平日にもかかわらず、全国はもちろんアジア各国からもファンが来場し、ABEMAでの生配信を通じて画面越しにも多くのファンが見守る公演となった。
ツアータイトル「Scapegoat」は一般的に「罪を押し付けられた存在」を意味する言葉で、そのメッセージ性にも注目が集まっていた。ライブでは、世の中の風潮や価値観に疑問を投げかける「Nonfiction」、孤独や苦痛を描いた代表曲「A Song for ××」、自らの意思で道を切り開く強さを示す「23rd Monster」など、メッセージ性の強い楽曲が並び、ストレートな歌詞とパワフルなパフォーマンスが展開された。
今回のツアーのためにリアレンジされたバンドサウンドに加え、花道やサブステージを含むアリーナ全体を使ったダンサーのパフォーマンス、怒りをぶつけるような場面から優しく寄り添うような歌唱まで、表情を変えながら進行するステージングが展開。“浜崎あゆみのアリーナツアー”といえる世界観の中で、約3時間にわたり20曲以上が披露された。
MCでは「みんながこの世界を、この時代を、生きていくことを諦めずにいてくれるのなら、私も変わらずここでずっと歌い続けます。いつもみんなの側にいるから」と語り、観客一人ひとりに向けて思いを伝えた。
アンコールでは、ロックバンドの氣志團、お笑いコンビのかまいたち、お笑いタレントのみなみかわから28周年を祝うビデオメッセージがサプライズで上映。氣志團はデビュー年である1998年にまつわるエピソードを交えながらメッセージを送り、かまいたちは「仕事終わりに打ち上げだけ行きます」とコメント。続いてステージにはみなみかわが登場し、「浜崎さんの好みをリサーチして連れてきました」と語ると、土佐兄弟、お見送り芸人しんいち、キンタロー。らが登場してネタを披露し、会場を沸かせた。
また今回は、VIP席、SS席、S席といった座席エリアを選択できるチケットを導入。メインステージに加え、サブステージや3本の花道、外周のトロッコなどを活用し、観客との距離を縮める演出が随所に取り入れられた。間近でパフォーマンスを体感したファンからは大歓声が上がり、涙を見せる姿も見られた。アンコールではVIP席の観客がステージに上がり、浜崎とともにパフォーマンスを行う場面もあり、観客参加型の演出が印象を残した。
終演後には、同ツアーの全日程が発表され、30公演を超えるロングツアーとして6月から11月にかけて全国を巡ることが明らかになった。
昨年は、17年ぶりの香港公演、単独では初となるシンガポール公演、1分でチケットが完売した2万6000人規模の台北公演、日本人女性ソロアーティストとして初めて1万人以上を動員した北京公演など、アジア各地で公演を実施。今年はその流れを受け、日本全国を巡るツアーへと展開していく。
■『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』スケジュール
4月8日（水） 東京・有明アリーナ
4月15日（水） 愛知・日本ガイシホール
4月16日（木） 愛知・日本ガイシホール
4月25日（土） 兵庫・ワールド記念ホール
4月26日（日） 兵庫・ワールド記念ホール
6月2日（火） 東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN
6月3日（水） 東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN
6月12日（金） 長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール
6月20日（土） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
6月23日（火） 大阪・フェスティバルホール
6月24日（水） 大阪・フェスティバルホール
7月9日（木） 岡山・倉敷市民会館
7月10日（金） 広島・広島文化学園HBGホール
7月18日（土） 福島・けんしん郡山文化センター 大ホール
7月19日（日） 福島・けんしん郡山文化センター 大ホール
7月24日（金） 福岡・福岡サンパレス
7月25日（土） 福岡・福岡サンパレス
8月6日（木） 千葉・市川市文化会館 大ホール
8月15日（土） 静岡・静岡市清水文化会館マリナート
8月27日（木） 東京・SGC HALL ARIAKE
8月28日（金） 東京・SGC HALL ARIAKE
9月8日（火） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
9月9日（水） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
9月18日（金） 香川・レクザムホール 大ホール
9月19日（土） 愛媛・松山市民会館 大ホール
10月9日（金） 宮城・仙台サンプラザホール
10月17日（土） 石川・本多の森 北電ホール
10月18日（日） 石川・本多の森 北電ホール
10月25日（日） 新潟・新潟県民会館
10月31日（土） 京都・ロームシアター
11月1日（日） 京都・ロームシアター
11月13日（金） 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
11月14日（土） 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
11月26日（木） 兵庫・神戸国際会館こくさいホール
11月27日（金） 兵庫・神戸国際会館こくさいホール
【写真】楽しそうな浜崎あゆみとお見送り芸人しんいち＆みなみかわ
同ツアーは、2年間にわたるアジアツアーを経て行われる全国ツアー。この日は平日にもかかわらず、全国はもちろんアジア各国からもファンが来場し、ABEMAでの生配信を通じて画面越しにも多くのファンが見守る公演となった。
今回のツアーのためにリアレンジされたバンドサウンドに加え、花道やサブステージを含むアリーナ全体を使ったダンサーのパフォーマンス、怒りをぶつけるような場面から優しく寄り添うような歌唱まで、表情を変えながら進行するステージングが展開。“浜崎あゆみのアリーナツアー”といえる世界観の中で、約3時間にわたり20曲以上が披露された。
MCでは「みんながこの世界を、この時代を、生きていくことを諦めずにいてくれるのなら、私も変わらずここでずっと歌い続けます。いつもみんなの側にいるから」と語り、観客一人ひとりに向けて思いを伝えた。
アンコールでは、ロックバンドの氣志團、お笑いコンビのかまいたち、お笑いタレントのみなみかわから28周年を祝うビデオメッセージがサプライズで上映。氣志團はデビュー年である1998年にまつわるエピソードを交えながらメッセージを送り、かまいたちは「仕事終わりに打ち上げだけ行きます」とコメント。続いてステージにはみなみかわが登場し、「浜崎さんの好みをリサーチして連れてきました」と語ると、土佐兄弟、お見送り芸人しんいち、キンタロー。らが登場してネタを披露し、会場を沸かせた。
また今回は、VIP席、SS席、S席といった座席エリアを選択できるチケットを導入。メインステージに加え、サブステージや3本の花道、外周のトロッコなどを活用し、観客との距離を縮める演出が随所に取り入れられた。間近でパフォーマンスを体感したファンからは大歓声が上がり、涙を見せる姿も見られた。アンコールではVIP席の観客がステージに上がり、浜崎とともにパフォーマンスを行う場面もあり、観客参加型の演出が印象を残した。
終演後には、同ツアーの全日程が発表され、30公演を超えるロングツアーとして6月から11月にかけて全国を巡ることが明らかになった。
昨年は、17年ぶりの香港公演、単独では初となるシンガポール公演、1分でチケットが完売した2万6000人規模の台北公演、日本人女性ソロアーティストとして初めて1万人以上を動員した北京公演など、アジア各地で公演を実施。今年はその流れを受け、日本全国を巡るツアーへと展開していく。
■『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』スケジュール
4月8日（水） 東京・有明アリーナ
4月15日（水） 愛知・日本ガイシホール
4月16日（木） 愛知・日本ガイシホール
4月25日（土） 兵庫・ワールド記念ホール
4月26日（日） 兵庫・ワールド記念ホール
6月2日（火） 東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN
6月3日（水） 東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN
6月12日（金） 長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール
6月20日（土） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
6月23日（火） 大阪・フェスティバルホール
6月24日（水） 大阪・フェスティバルホール
7月9日（木） 岡山・倉敷市民会館
7月10日（金） 広島・広島文化学園HBGホール
7月18日（土） 福島・けんしん郡山文化センター 大ホール
7月19日（日） 福島・けんしん郡山文化センター 大ホール
7月24日（金） 福岡・福岡サンパレス
7月25日（土） 福岡・福岡サンパレス
8月6日（木） 千葉・市川市文化会館 大ホール
8月15日（土） 静岡・静岡市清水文化会館マリナート
8月27日（木） 東京・SGC HALL ARIAKE
8月28日（金） 東京・SGC HALL ARIAKE
9月8日（火） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
9月9日（水） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
9月18日（金） 香川・レクザムホール 大ホール
9月19日（土） 愛媛・松山市民会館 大ホール
10月9日（金） 宮城・仙台サンプラザホール
10月17日（土） 石川・本多の森 北電ホール
10月18日（日） 石川・本多の森 北電ホール
10月25日（日） 新潟・新潟県民会館
10月31日（土） 京都・ロームシアター
11月1日（日） 京都・ロームシアター
11月13日（金） 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
11月14日（土） 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
11月26日（木） 兵庫・神戸国際会館こくさいホール
11月27日（金） 兵庫・神戸国際会館こくさいホール