ENHYPENを脱退したHEESEUNG（ヒスン、24）が、「EVAN（エバン）」として再出発する。8日に公式SNSチャンネルを開設し、プロフィル写真と新ネームを公開した。韓国公営放送MBCは10日「写真の中のEVANは、整っていないようなヘアスタイルと、メークを最小限に抑えた顔で、生の魅力を漂わせている」と紹介。「華やかな装飾もない。所属事務所BELIFT LAB（ビリーフラボ）は『基本に忠実でありながら、深みのあるオーラを放っているだけ