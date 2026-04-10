ENHYPENを脱退したHEESEUNG（ヒスン、24）が、「EVAN（エバン）」として再出発する。8日に公式SNSチャンネルを開設し、プロフィル写真と新ネームを公開した。

韓国公営放送MBCは10日「写真の中のEVANは、整っていないようなヘアスタイルと、メークを最小限に抑えた顔で、生の魅力を漂わせている」と紹介。「華やかな装飾もない。所属事務所BELIFT LAB（ビリーフラボ）は『基本に忠実でありながら、深みのあるオーラを放っているだけだ。まだ何も身に着けていない、何者かの存在として規定されたり解釈されたりする前の、最も純粋な形態の自分を表現した』と説明した」と報じた。

EVANは、20年にENHYPENメンバーとしてデビューし、独特な音色とボーカル・ラップの技巧、パフォーマンス力を披露してきた。安定したライブステージなどで愛されてきた。また作詞、作曲、プロデュース能力も証明し、シンガー・ソングライターとしての才能も高く評価された。

EVANは「EVANは、私が幼少期から使ってきた、かけがえのない思い出が宿る名前です。子供のころに作った名前を再び復活させ、新たな気持ちでEVANを披露しようと思います。最も率直で自然な自分の姿をあますところなく、映し出す音楽で、ファンのみなさんに1歩ずつ近づいていきます」と思いを伝えた。