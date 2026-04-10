「プレッシャーで体調を崩し、もう数字を追う営業には戻りたくない」 「バックオフィスへ転職したいけれど、面接に行くと結局営業職を打診されてしまう」 10年近いキャリアを築き、マネージャーとして責任ある立場を全うしながらも、過度なプレッシャーから心身ともに限界を迎えてしまった相談者。これまでの働き方に戻る不安を抱える、30代女性からの切実な相談です。 ※本記事は、Podcast「5分で整うキ